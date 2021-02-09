Бывший тренер сборной России по биатлону сравнил Логинова с Фуркадом

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов поделился ожиданиями от выступления Александра Логинова на чемпионате мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

«Будем надеяться, что у него все получится. Чего у Саши не отнять — он всегда умел подводить себя к крупным турнирам», — передает слова Лопухова RT.

Также Лопухов отметил, что если правильно готовить молодежь, не придется рассчитывать на одного Логинова, поскольку появится несколько биатлонистов его уровня.

«Пока такого нет. Саша — большая личность, но его можно назвать «микроБе» или «микроФуркад», — добавил Лопухов.

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