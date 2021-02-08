Три клуба АПЛ претендуют на экс-футболиста ЦСКА
Харитон Сергеев
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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон», «Бернли» и «Брайтон» заинтересованы в услугах экс-игрока московского ЦСКА Ахмеда Мусы, передает Daily Mail.
Стоит отметить, что сейчас нигериец находится в статусе свободного агента. На игрока всерьез претендовал «Вест Бромвич». Муса даже прошел медосмотр, но затем у «дроздов» появились финансовые сложности.
Муса является трехкратным чемпионом России.