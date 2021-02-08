Чепиков высказался об открытом письме ветеранов биатлона Губерниеву

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался об открытом письме ветеранов биатлона Дмитрию Губерниеву.

«Губерниев очень профессионально комментирует биатлон, разбирается во всех его тонкостях. Всегда можно обговорить текущую ситуацию, но не выбрасывать это в эфир. Такие конфликты надо решать в узких кругах», — передает слова Чепикова Sport24



Также Чепиков поблагодарил Губерниева за его знания биатлона и за то, что он уделяет ему огромное внимание.