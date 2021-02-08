Суд отменил приговор Широкову, назначив новый

Преображенский суд Москвы отменил приговор футболисту Роману Широкову за избиение футбольного судьи Никиты Данченкова летом 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что новый приговор аналогичен прежнему, но с незначительными процессуальными поправками.

«Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Гражданский иск удовлетворен частично, Широкова в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе суда.



Ранее Широков прокомментировал первую игру Александра Кокорина в Серии А.