Суд отменил приговор Широкову, назначив новый
Андрей Черников
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Преображенский суд Москвы отменил приговор футболисту Роману Широкову за избиение футбольного судьи Никиты Данченкова летом 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что новый приговор аналогичен прежнему, но с незначительными процессуальными поправками.
«Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Гражданский иск удовлетворен частично, Широкова в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе суда.
Ранее Широков прокомментировал первую игру Александра Кокорина в Серии А.