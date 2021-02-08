Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу

Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин, а также другие фигуранты уголовного дела, которое было возбуждено в 2018 году после двух драк в центре Москвы, подали кассационные жалобы, передает «СЭ».

«Жалобы направили почтой в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда кассационной инстанции», — сказал адвокат Кокорина Вячеслав Барик.



Напомним, Кокорин и Мамаев провели почти год в местах лишения свободы за участие в потасовках.

Ранее Кокорину посоветовали на обращать внимания на критику в Италии.