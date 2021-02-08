Экс-игрок «Реала» восхитился игрой Головина за «Монако»

Экс-игрок мадридского «Реала» Кристиан Карамбе восхитился игрой россиянина Александра Головина за «Монако», передает «Чемпионат.com».

Напомним, 7 февраля российский хавбек оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Нима» (4:3).



«Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой. Надеюсь, он будет регулярно выдавать такое представление. Это было просто волшебно», — сказал Карамбе.

Ранее Евгений Ловчев высказался о хет-трике Головина в матче Лиги 1.