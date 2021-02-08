Мишин объяснил решение Туктамышевой сменить короткую программу
Вадим Балканов
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил решение чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой сменить короткую программу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, 24-летняя спортсменка отказалась от предыдущего варианта ради разнообразия.
«Туктамышева поменяла короткую программу, потому что устала от нее. Здесь каталась под «Lovely» Билли Айлиш, она чувствует себя комфортнее», — заявил Мишин.
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