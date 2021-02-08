«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед».
Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Брэмолл Лейн» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Мэйсон Маунт и Жоржиньо.
На счету проигравшей команды автогол в исполнении Антонио Рюдигера.
После этого успеха подопечные Томаса Тухеля набрали 39 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру Александра Головина в матче с «Нимом».