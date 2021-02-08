«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В очередном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед».

Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Брэмолл Лейн» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

На счету проигравшей команды автогол в исполнении Антонио Рюдигера.

После этого успеха подопечные Томаса Тухеля набрали 39 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру Александра Головина в матче с «Нимом».