Норвежский журналист призвал Губерниева извиниться за слова в адрес Бе

Норвежский журналист Эстен Сэтер призвал Губерниева принести извинение за слова в адрес биатлониста Тарьея Бе.

Напомним, Бе сказал, что россияне должны извиниться за прошлые допинговые нарушения. Губерниев выразил недоумение, отметив, что не понимает, кто должен извиниться.

«Когда дело доходит до защиты интересов России, эта двухметровая физически крепкая телезвезда уже не так элегантна. Он выглядит глупым и неотесанным», — написал Сэтер в своей колонке в Dagbladet.

Сэтер отметил, что что осенью 2015 года Губерниев раскритиковал экс-президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дика Паунда, предоставившего отчет о нарушениях России в сфере допинга, который доказал, что россияне ведут нечестную борьбу во всех видах спорта.

«Губерниев не сдавался и заявлял, что аргументы Паунда звучат для него неубедительно», — добавил Сэтер.

Журналист также вспомнил, что Губерниев защищал Ольгу Зайцеву, а также отметил, что российские биатлонисты массово снялись с «Ижевской винтовки», когда на соревнования приехали допинг-офицеры.

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