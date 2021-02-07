Футболист Бохинен отправился на медосмотр перед переходом в ЦСКА

Футболист норвежского клуба «Стабек» Эмиль Бохинен отправился на медосмотр в Мюнхен перед переходом в московский ЦСКА, передает TV2.

Отмечается, что игрок должен согласовать условия контракта с армейцами. Если соглашение будет подписано, то хавбек может прилететь в Испанию, где красно-синие проводят сбор.



Бохинен провел за «Стабек» 73 матча, забив девять мячей.

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