Скончался победивший Мухаммеда Али Леон Спинкс

Бывший профессиональный боксер Леон Спинкс скончался в возрасте 67 лет, сообщает BoxingScene.

Причиной смерти боксера стал рак простаты, с которым Спинкс боролся последние несколько лет.

Боксер завершил профессиональную карьеру в 1995 году. На его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьих. В первую очередь он запомнился тем, что в 1978 году сенсационно победил легендарного Мухаммеда Али. Примечательно, что Али хотел после этого боя завершить карьеру, однако был проведен реванш, в котором именитый боксер одержал победу.

Ранее сообщалось, что боксер умер после нокаута.