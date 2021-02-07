Форвард «Зенита» Крапухин может перейти в «Сочи»

Форвард петербургского «Зенита» Станислав Крапухин может перейти в «Сочи». Об этом сообщает «Матч ТВ».

22-летний нападающий провел нынешний сезон во второй команде сине-бело-голубых и забил 14 мячей в 16 матчах.

За первую команду Крапухин в Российской премьер-лиги (РПЛ) провел два матча.

Напомним, что после 19 туров подопечные Сергея Семака идут на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко.

Ранее сообщалось, что итальянский журналист оценил игру нападающего Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».