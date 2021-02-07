Защитник «Зенита» Прохин близок к переходу в «Сочи»
Вадим Балканов
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Защитник «Зенита» Данила Прохин близок к переходу в «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, клубы близки к договоренности об арендном соглашении.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 19-летний игрок линии обороны сине-бело-голубых провел пять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Станислав Крапухин может перейти в «Сочи».