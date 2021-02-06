Валиева впервые чисто исполнила тройной аксель и набрала больше 90 баллов

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева безупречно прокатала короткую программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под композицию «Шторм» Эрика Рэдфорда. Ей впервые удалось исполнить чисто на официальных соревнованиях тройной аксель, а также сделать тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы.

За свой прокат Валиева получила 90,25 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова идеально прокатала короткую программу.