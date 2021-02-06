«Бернли» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

«Бернли» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Йоханн Гудмундссон. У гостей мяч забил Льюис Данк.

После 23 матчей «Брайтон» с 25 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Брайтон» (23), в активе которого 22 встречи, располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Бернли» примет «Борнмут», а «Брайтон» в гостях сыграет с «Лестером».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» проиграл бирмингемской «Астон Вилле».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Бернли» (Бернли) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув) — 1:1

Голы: 0:1 — Данк, 36; 1:1 — Гудмундссон, 53.