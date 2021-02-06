«Аталанта» Миранчука упустила победу над «Торино», ведя в счете 3:0

«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:3, хотя по ходу матча хозяева вели 3:0. В составе бергамасков отличились Йосип Иличич, Робин Госенс и Луис Мурьель. У гостей мячи забили Андреа Белотти, Бремер и Федерико Бонаццоли.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 59-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 21 тура «Аталанта» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (16) располагается на 17-й строчке.

В следующем матче «Аталанта» примет «Наполи», а «Торино» дома сыграет с «Дженоа».

Ранее сообщалось, что Миранчук признан лучшим футболистом месяца в «Аталанте».

Италия. Серия А. 21-й тур

«Аталанта» (Бергамо) — «Торино» (Турин) — 3:3

Голы: 1:0 — Иличич, 14; 2:0 — Госенс, 19; 3:0 — Мурьель, 21; 3:1 — Белотти, 42; 3:2 — Бремер, 45+1; 3:3 — Бонаццоли, 84.