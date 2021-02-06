Московский «Спартак» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче на зимнем сборе в Дубае.

Встреча, прошедшая на стадионе «Джебель-Али», завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Айртон и Александр Соболев. У белорусской команды мяч забил Егор Филипенко.

7 февраля «Спартак» проведет матч с «Ригой».

После 19 туров Российской премьер лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать увольнение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Футбол. Товарищеский матч

«Спартак» (Москва, Россия) — «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — 2:1

Голы: 0:1 — Филипенко, 24; 1:1 — Айртон, 77; 2:1 — Соболев, 80.