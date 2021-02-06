Лыжник Ретивых взял серебро в спринте на этапе Кубка мира
Антон Борисов
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Российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.
Спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты 55,48 секунды. Победу одержал швед Оскар Свенссон (2.55,34). Третьим стал представитель Италии Федерико Пеллегрино (+0,30 секунды).
Еще один российский лыжник Сергей Устюгов пришел к финишу шестым (+6,06).
Ранее сообщалось, что шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне.
Лыжные гонки. Кубок Мира. 5-й этап. Ульрисехамн
Спринтерская гонка
1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34
2. Глеб Ретивых (Россия) — +0,4
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,30...
6. Сергей Устюгов (Россия) — +6,06