«Бавария» увеличила отрыв в Бундеслиге до 10 очков
Вадим Балканов
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В первом матче 20-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» уступила мюнхенской «Баварии».
Встреча прошла в столице Германии на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
В составе победителей единственный забитый мяч оказался на счету Кингсли Комана.
Отметим, что на 12-й минуте не реализовал пенальти лучший игрок ФИФА 2020 года Роберт Левандовски.
После этого успеха подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 48 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что аргентинский «Ривер Плейт» начал работать над возвращением игрока петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси.