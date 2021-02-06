«Бавария» увеличила отрыв в Бундеслиге до 10 очков

В первом матче 20-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» уступила мюнхенской «Баварии».

Встреча прошла в столице Германии на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

В составе победителей единственный забитый мяч оказался на счету Кингсли Комана.

Отметим, что на 12-й минуте не реализовал пенальти лучший игрок ФИФА 2020 года Роберт Левандовски.



После этого успеха подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 48 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что аргентинский «Ривер Плейт» начал работать над возвращением игрока петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси.