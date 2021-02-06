Опубликован показательный номер Медведевой на Кубке Первого канала

На сайте Первого канала опубликован показательный номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на турнире в Москве.

Спортсменка выступила на льду арены «Мегаспорт» с программой «Эхо любви».

Напомним, что Медведева пропустила последний чемпионат России, который проходил в декабре 2020 года в Челябинске.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Москвина поделилась впечатлениями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала.