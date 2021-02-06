Тренер «Северстали» отказался драться против Людучина

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина, который вызвал его на бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

По его словам, на заявление экс-игрока ему совершенно все равно.

«Рома пусть сначала свой живот уберет, а потом меня вызывает. То, что против меня... Сейчас мне уже все это безразлично. В том году Лапенков выступил с заявлением, «Северсталь» играла не очень хорошо. Тогда было тяжело все это пережить. А сейчас.. Смешно, безразлично», — сказал Разин.

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