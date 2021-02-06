Тренер «Северстали» отказался драться против Людучина
Вадим Балканов
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина, который вызвал его на бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».
По его словам, на заявление экс-игрока ему совершенно все равно.
«Рома пусть сначала свой живот уберет, а потом меня вызывает. То, что против меня... Сейчас мне уже все это безразлично. В том году Лапенков выступил с заявлением, «Северсталь» играла не очень хорошо. Тогда было тяжело все это пережить. А сейчас.. Смешно, безразлично», — сказал Разин.
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