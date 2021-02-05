Названы лучшие игроки тура АПЛ

Названы лучшие игроки 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).



В топ-3 попали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отметившийся голом и двумя результативными передачами в игре против «Саутгемптона» (9:0), защитник «Лестера» Джеймс Джастин, отличившийся в игре против «Фулхэма» (2:0) и Джесси Лингард. Нападающий «Вест Хэма» оформил дубль в матче с «Астон Виллой» (3:1).

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сит», набрав 47 очков.

Ранее были названы лучшие сейвы 22-го тура АПЛ.