Хоккеист Людучин вызвал на бой тренера «Северстали»

Хоккеист Роман Людучин вызвал на бой тренера череповецкой «Северстали» Андрея Разина.

«Я, Роман Людучин, вызываю Андрея Разина на бой по правилам ММА. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», — сказал Людучин в своем Telegram-канале.



Спортсмен отметил, что выступает от лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал.

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