Хоккеист Людучин вызвал на бой тренера «Северстали»
Андрей Черников
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Хоккеист Роман Людучин вызвал на бой тренера череповецкой «Северстали» Андрея Разина.
«Я, Роман Людучин, вызываю Андрея Разина на бой по правилам ММА. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», — сказал Людучин в своем Telegram-канале.
Спортсмен отметил, что выступает от лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал.
Ранее московское «Динамо» нанесло поражение «Йокериту» и продлило победную серию в КХЛ.