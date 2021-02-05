Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет обладателем Большого хрустального глобуса, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира.

Это станет возможно, если Иван Якимушкин, являющийся главным преследователем Большунова, пропустит два ближайших этапа Кубка мира.



«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира. Вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. Этапы Кубка мира в эту программу не вписываются», — сказал тренер сборной России Олег Перевозчиков в беседе с РИА «Новости».

Ранее Александр Легков в шутку пригрозил лыжникам сборной России.