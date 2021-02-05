Назван предварительный состав российской сборной в смешанной эстафете на ЧМ

За сборную России на чемпионате мира по биатлону в смешанной эстафете выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова, передает РИА «Новости».

Напомним, в таком составе россияне выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.



«Если ничего критичного не произойдет, то состав на смешанную эстафету на чемпионате мира не будем менять», — сказал наставник национальной команды Валерий Польховский.

Ранее Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на чемпионат мира.