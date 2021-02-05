Спортивный директор «Тамбова» оценил шансы команды доиграть сезон

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков оценил шансы команды доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».

«Есть продвижения, помогают Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ. Если все будет нормально, то мы доиграем сезон. Все для этого делается. Шанс на то, что мы доиграем сезон, остается», — сказал Худяков.



В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.

Ранее московское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в контрольном матче.