Рулевой «Вашингтона» поздравил Овечкина с 709-м голом в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) высказался об очередном голе капитана команды Александра Овечкина.

Напомним, что россиянин забросил свою 709-ю шайбу за карьеру и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Майка Гартнера (708).

«Потрясающее достижение! Алекс охотился за ним весь этот матч. Он стрелял и стрелял из разных позиций. Я много лет наблюдал за Ови с другой скамейки запасных, а теперь оказался на лавке вместе с ним — здесь я еще раз в полной мере могу оценить его талант. Это нечто особенное. И повторю, что для него это очень большое достижение», — приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Ранее Овечкин поделился эмоциями от седьмого места в гонке снайперов НХЛ.