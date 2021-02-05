Леброн Джеймс выступил против проведения Матча звезд НБА в этом сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс решил не поддерживать инициативу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) о проведении Матча всех звезд в сезоне-2020/21.

Звезда спорта назвал это известие неприятным сюрпризом.

«Никакой энергии и никакого интереса относительно Матча всех звезд в этом году... Просто не понимаю, зачем он нам нужен сейчас. Из-за сокращенного межсезонья я рассчитывал на пятидневную паузу в марте. Я буду в Атланте, но только физически, а не мысленно», — приводит слова Джеймса USA TODAY.

Напомним, что руководство НБА изначально отказалась от Матча звезд во время пандемии COVID-19, однако затем приняла решение, что мероприятие состоится 7 марта в Атланте. За участие в нем Леброна в соответствующем опросе уже проголосовало более двух миллионов человек.

Ранее были названы названы самые высокооплачиваемые игроки НБА.