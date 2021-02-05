Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА

Звездный нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поединка регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (114:93) обошел легендарного Уилта Чемберлена и поднялся на единоличное третье место в истории НБА по количеству попаданий с игры.

Как сообщает «Чемпионат», Чемберлен за карьеру записал на свой счет 12 681 попадание с игры, у Леброна же их стало 12 682. Впереди американца лишь Кариму Абдул-Джаббару (15 837) и Карлу Мэлоуну (13 528).

К слову, на старте сезона Джеймс выдал 23 игры подряд с 15+ очками, 5+ подборами и 5+ передами. Это стало самой длинной серия в истории лиги.

Также в противостоянии с «Наггетс» Джеймс оформил свой восьмой трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 10 передач) после того, как ему исполнилось 35 лет. Это повторение рекорда НБА для игроков в таком возрасте — ранее он принадлежал Джейсону Кидду.

Ранее Леброн Джеймс высказался о перепалке с болельщицей во время матча.