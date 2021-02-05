Овечкин поделился эмоциями от седьмого места в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин порассуждал о поражении в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В этом поединке россиянин забросил свою 709-ю шайбу за карьеру, благодаря чему вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, оставив позади Майка Гартнера (708).

«Конечно, здорово двигаться дальше. Однако дело еще не закончено! Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться моментом. Жаль, что команде не удалось набрать хотя бы очко, но еще начало года, и мы только пытаемся найти свою игру», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Ранее Шестеркин стал 143-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Овечкина.