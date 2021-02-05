Шестеркин стал 143-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Овечкина

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 27 минут 17 секунд, что является десятым показателем в его карьере для матчей, которые завершились в основное время. Александр нанес семь бросков в створ ворот Игоря Шестеркина, один из которых вратарь пропустил.

Как передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба, Шестеркин стал 143-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от российского форварда.

Стоит отметить, что Овечкин оформил 709-й гол за карьеру в лиге и обогнал Майка Гартнера в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории главной хоккейной лиги мира.

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