Хавбек «Баварии» понадеялся, что «Реал» не заберет у них лидера

Полузащитник «Баварии» Марк Рока высказался о трансферных слухах вокруг своего одноклубника Давида Алабы.

Напомним, что защитник мюнхенской команды в ближайшее время может пополнить «Реал».

«Мы хотим, чтобы Алаба остался! Я надеюсь, что «Реал» не заберет его у нас и Давид еще долго будет защищать цвета «Баварии». Он отличный защитник... Давид помогает команде — верю, что он продолжит делать это», — цитирует Рока испанское издание Marca.

К слову, контракт Алабы с мюнхенцами истекает по окончании текущего сезона.

Ранее защитник «Арсенала» Мустафи перешел в «Шальке».