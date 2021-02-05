Олимпийский комитет Японии осудил сексистские высказывания главы оргкомитета Игр

Глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита выступил с осуждением сексистских высказываний главы организационного комитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори, сообщает Kyodo.

Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что различные собрания проходят дольше. Якобы женщины выступают долго, и каждая что-то хочет сказать. Это заявление вызвало крупный скандал.

«Эти высказывания не соответствуют духу олимпийского и паралимпийского движения, они были совершенно неуместными», — заявил Ямасита.

Ранее сообщалось, что Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине.