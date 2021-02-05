Российский голкипер прокомментировал столкновение с игроком «Порту»

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк прокомментировал инцидент, который произошел во время матча 17-го тура чемпионата Португалии против «Порту».

На 85-й минуте российский игрок сыграл на выходе, стараясь отбить мяч, после чего произошло столкновение с Нану. Защитник потерял сознание, затем его забрали в больницу.

Крицюк опубликовал пост в своем Instagram, где признался, что после матча на него обрушилась волна критичных комментариев, а также заявил, что никакого злого умысла в его действиях не было.

«Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло», — написал голкипер.

Ранее сообщалось, что «Порту» сделал заявление по игроку, пострадавшему в столкновении с Крицюком.