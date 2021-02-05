«Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» переиграл другой столичный «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «синих».

Единственный гол в этом матче оформил Жоржиньо, который реализовал пенальти на 24-й минуте поединка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Челси» оказался на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 36 очков. «Тоттенхэм» идет на восьмом месте, набрав 33 балла.

Ранее сообщалось, что Абрамович пообещал футболистам «Челси» бороться с расизмом.

Чемпионат Англии. 22-й тур

«Тоттенхэм» — «Челси» — 0:1

Голы: 0:1 — Жоржиньо (пенальти), 24.