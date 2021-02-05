Российский вратарь послужил причиной травмы соперника в чемпионате Португалии

Во время матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» случился неприятный инцидент, по итогам которого одному из футболистов потребовалась медицинская помощь.

Одним из участников инцидента стал российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк. Он опасно сыграл на выходе, сильно столкнувшись с защитником «Порту» Нану, играя на выходе.

Полевой игрок потерял сознание, медики оказали ему необходимую помощь, после чего он был отправлен в больницу. При этом главный арбитр принял решение не наказывать Крицюка за это столкновение.

Ранее сообщалось, что правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч ЛЧ.