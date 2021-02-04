Президент ФФККР прокомментировал судейский скандал на юниорском ЧР
Андрей Черников
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал судейский скандал на юниорском чемпионате России, передает «Чемпионат.com».
Во время произвольной программы у юношей судьи посчитали каскад из четверного и тройного тулупа в исполнении Егора Рухина как два тройных прыжка. Позже оценки были пересмотрены, и фигурист поднялся с четвертого на третье место.
«Это было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой все это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться», — сказал Горшков.
Ранее Илья Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском ЧР.