Наставник «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина
Андрей Черников
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Наставник итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии форварда команды Александра Кокорина.
«Состояние Кокорина улучшается. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы адаптироваться. Кевин Малку уже готов и может играть», — передает слова Пранделли пресс-служба «фиалок» в Twitter.
Напомним, россиянин перешел в «Фиорентину» в конце января из московского «Спартака».
Ранее сообщалось о том, что Кокорин сможет дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером».
PRESS CONFERENCE | ��️— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 4, 2021
Cesare Prandelli will face the press ahead of #FiorentinaInter at 18:00CET ��️#ForzaViola �� #Fiorentina pic.twitter.com/xgTmDA7axl