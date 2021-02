Наставник «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

Наставник итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии форварда команды Александра Кокорина.

«Состояние Кокорина улучшается. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы адаптироваться. Кевин Малку уже готов и может играть», — передает слова Пранделли пресс-служба «фиалок» в Twitter.



Напомним, россиянин перешел в «Фиорентину» в конце января из московского «Спартака».

Ранее сообщалось о том, что Кокорин сможет дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером».

