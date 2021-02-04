Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу на ЧР среди юниоров
Андрей Черников
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Фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли короткую программу в турнире спортивных пар на чемпионате России среди юниоров.
Спортсмены набрали 70,87 балла.
Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (68,40), замкнули тройку Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (67,77).
Соревнования в произвольной программе состоятся 5 февраля.
Ранее Евгений Семененко стал победителем юниорского чемпионата России.