Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу на ЧР среди юниоров

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Фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли короткую программу в турнире спортивных пар на чемпионате России среди юниоров.

Спортсмены набрали 70,87 балла.

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (68,40), замкнули тройку Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (67,77).

Соревнования в произвольной программе состоятся 5 февраля.

Ранее Евгений Семененко стал победителем юниорского чемпионата России.