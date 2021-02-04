Глушаков опубликовал фото со встречи бывших игроков «Спартака»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков опубликовал в Instagram фото со встречи бывших игроков московского «Спартака».
На снимке вместе с Глушаковым присутствуют хавбек казанского «Рубина» Александр Зуев, полузащитник самарских «Крыльев Советом» Дмитрий Комбаров и тренер клуба из Татарстана по физической подготовке Хавьер Сальсес.
«Чемпионы 2017 года! Приятная встреча — поговорили, пошутили и вспомнили большой секрет того успеха. Актуально и работает до сих пор», — написал Глушаков.
Ранее в «Спартаке» рассказали о сложностях в переговорах по переходу Квинси Промеса