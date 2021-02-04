Тренер Буянова раскритиковала судей юниорского чемпионата России

Тренер фигуриста Егора Рухина Елена Буянова выразила недовольство работой судей чемпионата России среди юниоров.

Во время произвольной программы судьи посчитали каскад из четверного и тройного тулупа в исполнении Рухина как два тройных прыжка. Позже оценки были пересмотрены, и фигурист поднялся с четвертого на третье место.

«То, что единственный спортсмен на этих соревнованиях сделал три четверных в произвольной программе, и один четверной оказался не рассмотренным технической бригадой и оцененным поначалу как тройной прыжок, на мой взгляд, недопустимо на таких крупных стартах!» — цитирует Буянову РИА «Новости».

Специалист отметила, что работа судей ошарашила тренеров и спортсмена.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей юниорского чемпионата России.