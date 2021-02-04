Тарасова призвала дисквалифицировать судей юниорского чемпионата России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала работу судей чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров.

Во время произвольной программы у юношей судьи посчитали каскад из четверного и тройного тулупа в исполнении Егора Рухина как два тройных прыжка. Позже оценки были пересмотрены, и фигурист поднялся с четвертого на третье место.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада, — значит, её нет, судили как новички, как в первый день работы», — цитирует Тарасову ТАСС.

Специалист отметила, что бригаду судей вместе с ее руководителем необходимо дисквалифицировать хотя бы на год.

Ранее сообщалось, что фигурист Евгений Семененко выиграл чемпионат России.