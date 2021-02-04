Фигурист Семененко стал победителем юниорского чемпионата России

Фигурист Евгений Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров.

По сумме двух программ воспитанник Алексея Мишина получил 247,37 балла. Вторым стал Александр Голубев (236,58). Бронзу взял Илья Яблоков (234,24).

Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров проходит в Красноярске с 3 по 5 февраля. Также сегодня, 4 февраля, свои произвольные программы представят девушки.

Ранее сообщалось, что шесть фигуристок планируют исполнить четверные прыжки на юниорском чемпионате России.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Юниоры

1. Евгений Семененко – 247,37.

2. Александр Голубев – 236,58.

3. Илья Яблоков – 234,24.