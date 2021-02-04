«Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» уступила «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон и Дэвид Пастрняк, оформивший хет-трик.
У проигравшей команды отличились Кевин Хейс, Якуб Ворачек и Джоэл Фараби.
Ранее сообщалось, что олимпийский турнир 2022 года по хоккею пройдет на «канадской» площадке.