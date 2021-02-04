«Монако» Головина обыграло «Ниццу» в матче чемпионата Франции

В очередном матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» оказалось сильнее «Ниццы».

Встреча прошла в Монте-Карло на стадионе «Луи II» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Виссам Бен Йеддер.

У проигравшей команды единственный мяч забил Пьер Леес-Мелу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену во втором тайме и провел на поле 25 минут.

Этот успех позволил подопечным Нико Ковача набрать 45 очков и закрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой».