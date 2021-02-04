Телеведущий Иван Ургант утопил грузовик команды «КАМАЗ-мастер» во время съемок своей вечерней программы.

Российский шоумен пригласил в гости заместителя руководителя команды Эдуарда Николаева, победителя «Дакар-2021» Дмитрия Сотникова и Владимира Чагина, также неоднократного побеждавшего на «Дакаре». Ургант побывал в качестве пилота машины, которую впоследствии оставил в Останкинском пруду.

«Ну... Какие-то деньги я отдам. Работаем, ребята!» — сказал Ургант.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» опубликовала календарь этапов сезона-2021.