«Лейпцигу» может грозить техническое поражение в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

«РБ Лейпциг» может получить техническое поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкий клуб подали запрос властям федеральной земли Саксонии, чтобы английская команда в особом порядке получила разрешение на въезд в Германию, которая прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за нового штамма коронавируса.

Если власти региона отклонят запрос команды, «Лейпциг» должен до полуночи 8 февраля уведомить об этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и предложить нейтральное поле в стране, куда смогут попасть обе команды. Если «Ливерпуль» не сможет попасть на территорию Германии, а «РБ» не найдет место проведения встречи, «Лейпциг» будет наказан техническим поражением со счетом 0:3.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами запланирован на 16 февраля.

Ранее сообщалось, что УЕФА может изменить порядок проведения встреч.