Ученик Тутберидзе рассказал о течении тяжелой болезни

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о своей болезни суставов.

У 15-летнего спортсмена был диагностирован синдром Осгуда-Шляттера. Из-за заболевания суставов ученик группы Этери Тутберидзе пропустил юниорский чемпионат мира 2020 года и старт нынешнего сезона.

По словам фигуриста, в 2020 году боли начали усиливаться с каждым днем.

«Ничего не мог делать, больно было наступать на ногу даже», — цитирует Самсонова Sport24.

Ученик Тутберидзе отметил, что после карантина из-за пандемии коронавируса он вернулся к тренировкам, однако неприятные ощущения оставались. Из-за этого он был вынужден отправиться на консультацию в Мюнхен.

«Вернулись в Москву, я неделю-две делал физиопроцедуры. Сейчас колено уже не болит, полноценно начал тренироваться с начала октября», — сказал Самсонов.

Ранее экс-врач московского «Спартака» Юрий Васильков ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме ученика.