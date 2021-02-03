Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ключевых игроков сборной России перед чемпионатом Европы — 2020.

По мнению авторов статьи, ими являются нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.

«Форвард клуба из Санкт-Петербурга забил три мяча на чемпионате мира — 2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева», — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Говоря о Фернандесе, авторы статьи напомнили, что гол защитника помог сборной России перевести матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии в серию пенальти.

«Фернандес незаменим: он крепкий защитник и опасен при движении вперед», — отмечается в статье.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. На групповом этапе турнира сборная России встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА о проведении Евро-2020 в 12 городах.