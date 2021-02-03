«Локомотив» нацелился на защитника сборной Белоруссии

Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику сборной Белоруссии Кириллу Печенину. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, к 23-летнему футболисту также присматриваются клубы из Польши и Бельгии.

С 2021 года Печенин находится в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом было брестское «Динамо», ставшее чемпионом Белоруссии в 2019 году.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рискует пропустить матч чемпионата Италии против миланского «Интера».